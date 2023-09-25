نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا في مصر: هناك شراكة وثيقة بين برلين والقاهرة في مكافحة تغير المناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سفير ألمانيا يكرم صحفيين مصريين لفوزهم بجائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي الصحفية 2023

قام السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في القاهرة، بتكريم الصحفيين والصحفيات الحاصلين على جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي لعام 2023، وقد تم ذلك في حفل أقيم في مقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بالقاهرة.

وتم توزيع الجوائز بعد انتهاء الدورة التدريبية التي تم تنفيذها كجزء من منتدى القاهرة للمناخ، والتي استمرا يومًا واحدًا اشترك بها ما يقرب من خمسة وعشرين صحفية وصحفيًا.

وأشارت السفارة إلى أنها بدأت منذ عدة سنوات منح جائزة الصحافة البيئية بهدف رفع مستوى الوعي بحماية البيئة وتغير المناخ بين وسائل الإعلام المصرية وجمهورها، وهذا العام وصلت لها أكثر من 127 مشاركة، وهو أعلى معدل مشاركات حتى الآن، مشيرة إلى أنه يدل على اهتمام وسائل الإعلام المصرية المتزايد بقضايا البيئة والمناخ.

وفازت بفئة الصحافة الإلكترونية علياء أبو شهبة ومحمد أبو ليلة من جريدة الأهرام ويكلي عن مقال بعنوان "الصيد في جميع أنحاء مصر: لا يوجد طائر السمان في الخريف؟".

وفاز في فئة الفيديو والتليفزيون، منعم سامي، صحفي مستقل في مدى مصر، عن مقال "الشباك الفارغة"، وفي فئة الصحافة المطبوعة فازت نرمين قطب، صحيفة بجريدة الأهرام اليومية، عن مقال بعنوان "أسواق الكربون الأفريقية، وفي فئة الصوت والراديو فازت سعدية حسين من صوت العرب عن مسرحية إذاعية عن الآثار السلبية للتغير المناخي.

وقال السفير هارتمان في حفل توزيع الجوائز: " يلعب الصحفيون والصحفيات، مثلكم، دورًا رئيسيًا في فهم ما تعنيه أزمة المناخ لملايين المصريين والمصريات وتأثيرها على سبل عيشهم، أنتم همزة الوصل بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والجمهور الأوسع، حيث يمكنكم المساهمة في تغيير أنماط التفكير ومساعدة الجميع على فهم أهمية حماية البيئة في حياتنا اليومية، أنتم تساعدون أيضًا على أن تلتزم حكوماتنا بما نقدمه فى مجال المناخ وتوضحون لنا في أي المجالات نحتاج إلى المزيد من الطموح."

وأكد السفير هارتمان كذلك على الشراكة الوثيقة بين ألمانيا ومصر في مكافحة تغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة التي تغطي مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وإدارة النفايات، وباعتبارها منصة ألمانية مصرية فريدة من نوعها، تساهم محادثات القاهرة للمناخ في رفع مستوى الوعي العام بين السكان في هذا المجال.

ومنتدى القاهرة للمناخ هو منصة بيئية ألمانية مصرية تأسس عام 2022، كمشروع تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة المصرية وهيئة التبادل العلمي الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية الألمانية المشتركة رفيعة المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، كما يهدف منتدى القاهرة للمناخ إلى التبادل بين الباحثين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.