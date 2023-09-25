نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينها شركات روسية.. "التجارة الأمريكية" تضيف 28 شركة إلى قائمتها السوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 5 شركات من روسيا وأكثر من 20 شركة من دول أخرى إلى قائمتها السوداء بزعم "انتهاكها ضوابط التصدير".

جاء ذلك في بلاغ نشر اليوم الاثنين في السجل الفيدرالي للوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية.

وقررت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود على الصادرات على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين والإمارات وسلطنة عمان وباكستان وفنلندا.

وقال مكتب الصناعة والشؤون الأمنية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، إن "هذه المؤسسات، حسب تقييم حكومة الولايات المتحدة، تتصرف بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتضمنت القائمة الشركات الروسية Device Consulting LLC وGrant Instrument LLC وSMT Software وStreloy وVSMPO-AVISMA.

وأوضحت السلطات الأمريكية أنها فرضت قيودا على الشركات الروسية بسبب "التآمر لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية"، بما في ذلك مساعدة الشركات الخاضعة للعقوبات.