نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصر.. اختتام اجتماعات ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب بالجامعة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماعات الأولى للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، التي اجتمعت لإعداد مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وعقدت الاجتماعات على مدى يومين بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية إلى جانب إدارة الشئون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وعقدت الاجتماعات تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على إعداد مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية.