نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي: موسكو تسعى إلى تعزيز العلاقات مع القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا ومصر وصلت للشراكة الاستراتيجية، وأن البلدين يتعاونان في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والدفاع والتعليم.

جاء ذلك في تصريحات لافروف خلال حفل افتتاح معرض مخصص للذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وقال لافروف إن العلاقات بين البلدين بدأت في عام 1943، خلال الحرب العالمية الثانية، عندما عارضت روسيا والتحالف المناهض لهتلر محاولات ألمانيا النازية واليابان العسكرية فرض الهيمنة على العالم.

وأضاف لافروف أن البلدين يواجهان اليوم تحديات مشتركة، مثل محاولة مجموعة ضيقة من البلدان لإضفاء الشرعية على هيمنتها على العالم.

وأكد لافروف أن روسيا ومصر تدافعان عن حقهما في تحديد مسارات تطورهما بنفسهما واختيار أصدقائهم دون إلحاح أو قيود من الخارج.

وأوضح لافروف أن روسيا تسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر على أساس احترام المصالح الوطنية للبلدين.

وفي سياق متصل، قال لافروف إن التبادل التجاري بين روسيا ومصر ارتفع إلى 6 مليارات دولار في عام 2022، وهو ما يزيد بنحو 30 بالمائة عن عام 2021.

وأضاف لافروف أن آلاف المصريين تلقوا تعليمهم في الجامعات الروسية أو يواصلون تعليمهم.