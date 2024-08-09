نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة المغرب في أذربيجان تبين تاريخ سريان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‎سفارة المغرب لدى أذربيجان يوم الجمعة دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي ‏جوازات السفر العادية حيز التنفيذ رسميا يوم 28 أغسطس الجاري‏‎.‎

وذكرت السفارة في بيان أنه "اعتبارا من هذا التاريخ سيتمكن الأذربيجانيون من السفر إلى المغرب دون الحاجة إلى تأشيرة ‏للإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما، شريطة أن تكون جوازات سفرهم صالحة لمدة لا تقل عن 180 يوما ‏ابتداء من تاريخ الدخول".

وأضافت "كما يستفيد المواطنون المغاربة من نفس الامتيازات عند زيارتهم لأذربيجان"‎.‎

وأشارت إلى أن تاريخ 28 أغسطس يصادف الذكرى الثانية والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ‏المغرب وأذربيجان.

ويعد تزامن هذا القرار مع هذا التاريخ تأكيدا على الالتزام ‏المتبادل بتعميق الروابط التي تجمع بين البلدين وفقا للمصدر ذاته.‎

ووفق السفارة، فإنه من المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء من التأشيرة بشكل كبير في تعزيز السفر والسياحة والتبادلات التجارية ‏بين المغرب وأذربيجان.