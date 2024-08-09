العالم اليوم - روسيا تحجب تطبيق المراسلة "سيغنال".. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحجب تطبيق المراسلة "سيغنال".. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 11:26 مساءً - قالت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا، الجمعة، إنها حجبت الوصول إلى تطبيق المراسلة "سيغنال"، وهي الخطوة الأحدث في إطار جهود السلطات لتشديد الرقابة على المعلومات وسط القتال الجاري في أوكرانيا.

وذكرت "روسكومنادزور" أنها اتخذت القرار بسبب "انتهاك سيغنال لمتطلبات التشريع الروسي التي يجب مراعاتها لمنع استخدام المراسلة لأغراض إرهابية ومتطرفة".

يستخدم "سيغنال" تشفيرا يجعل أكثر تعقيدا من غيره من التطبيقات.

ووسعت السلطات الروسية قيودها ضد بعض وسائل الإعلام بعد أن اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022.

وحظرت السلطات العديد من المنافذ الإعلامية المستقلة الناطقة باللغة الروسية والتي تنتقد الكرملين، وحجبت الوصول إلى "تويتر" الذي أصبح فيما بعد "إكس"، بالإضافة إلى "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعين لشركة "ميتا".

كما وردت أنباء تفيد بأن موقع "يوتيوب" واجه انقطاعات جماعية يوم الخميس بعد تباطؤ متكرر خلال الأسابيع الأخيرة.