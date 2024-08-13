العالم اليوم - بايدن: اتفاق في غزة قد يمنع هجوما إيرانيا على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:18 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال بايدن للصحفيين خلال سؤاله ما إذا كانت هدنة بين إسرائيل وحماس قد تحول دون وقوع الهجوم الإيراني، قال بايدن للصحافيين "هذا ما أتوقعه".

وأكد الرئيس الأميركي أنه "لن يستسلم" في وقت "تتكثف" المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.

ودعت الولايات المتحدة ومصر وقطر الأطراف إلى استئناف المحادثات يوم الخميس، ووعدت بتقديم مقترحاتها الخاصة لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.

وقالت الولايات المتحدة إن إسرائيل رحبت بالدعوة، في حين لم يؤكد مسؤولو حماس بعد ما إذا كانوا سيشاركون.