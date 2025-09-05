العالم اليوم - فيديو.. لحظة قصف برج المشتهى الشاهق في غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة قصف برج المشتهى الشاهق في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقصف عنيف برج المشتهى الشاهق غرب مدينة غزة، بعد ساعات قليلة من ورود تحذيرات إسرائيلية باحتمال قصف البرج.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة قصف البرج السكني وحجم الدمار الذي لحق به وحوله إلى ركام.

وكان مراسل "دوت الخليج"، قد أفاد أن آلاف الفلسطينيين غادروا خيامهم في محيط برج مشتهى.

وأفاد مراسلنا أن سكان المنطقة تلقوا اتصالات من جهات إسرائيلية تطالبهم بإخلاء البرج السكني والمناطق المحيطة به، في خطوة تمهيدية لتنفيذ غارة جوية على الموقع.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "فتح باب الجحيم على غزة"، بالتوازي مع إسقاط الجيش الإسرائيلي منشورات لإخلاء برج المشتهى في غزة.