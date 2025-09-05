العالم اليوم - بعد هجوم القارب.. أميركا تنشر 10 مقاتلات إف-35 قرب الكاريبي

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم القارب.. أميركا تنشر 10 مقاتلات إف-35 قرب الكاريبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - أمرت الولايات المتحدة، الجمعة، بنشر 10 مقاتلات من طراز "إف-35" في أحد مطارات بويرتوريكو، لتنفيذ عمليات ضد كارتيلات المخدرات في منطقة الكاريبي.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن واشنطن أمرت بنشر هذه المقاتلات العشر لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة جنوب الكاريبي.

وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن هذه الطائرات العشر أُرسلت لتنفيذ عمليات ضد منظمات وصفت بـ"الإرهابية المرتبطة بالمخدرات" في جنوب الكاريبي، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت "رويترز"، أن من شأن هذه الخطوة أن تؤجج التوترات في المنطقة، في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتنفيذ وعده الانتخابي بالقضاء على الجماعات التي يتهمها بـ"ضخ المخدرات للولايات المتحدة".

وجاء هذا القرار، بعد ثلاثة أيام من هجوم شنته قوات أميركية على قارب زعم ترامب أن طاقمه من عصابة فنزويلية تدعى "قطار أراوغا"، وأنه يحمل "كميات هائلة من المخدرات من فنزويلا"، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

ولم يعلن المسؤولون الأميركيون الأساس القانوني الذي استندوا إليه لتنفيذ ضربة الثلاثاء على القارب، وما نوعية، وكمية المخدرات الموجودة على متنه.

وسبق لواشنطن، في الأسابيع الماضية، أن نشرت سفنا حربية في جنوب الكاريبي، ضمن حملة ترامب على المخدرات.

ونشرت إدارة ترامب 7 سفن حربية أميركية وغواصة هجومية نووية سريعة، تحمل على متنها أكثر من 4500 بحار وجندي من مشاة البحرية.