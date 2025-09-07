نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر غرب تركيا على بعد 873 كم شمال مرسى مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، وقعت ظهر اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، في منطقة غرب تركيا، على بعد 873 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح.

وقت الحدوث: 12:35:10 ظهرًا بالتوقيت المحلي

خط العرض: 39.14 شمالًا

خط الطول: 28.17 شرقًا

عمق الزلزال: 8.02 كيلومتر

لا خسائر أو تأثيرات على مصر

أكد المعهد أن الهزة الأرضية لم يرد عنها أي تقارير تفيد بشعور المواطنين بها داخل مصر، كما لم يترتب عليها وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

زلازل المنطقة

تُعد منطقة غرب تركيا من المناطق النشطة زلزاليًا، إذ تشهد بين الحين والآخر هزات أرضية متفاوتة القوة، نتيجة وقوعها على خطوط صدع نشطة.

ويقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية بمتابعة مستمرة لمثل هذه النشاطات لضمان سلامة المواطنين.