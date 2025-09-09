أكثر من 227 ألف شهيد ومصاب في غزة

أكثر من 227 ألف شهيد ومصاب في غزةارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 227 ألفاً و618 شهيداً ومصاباً.

ووفق ما أوردته وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الإثنين، "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 67 شهيداً (منهم 2 تم انتشالهم من تحت الركام) و320 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت الوزارة أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 11 ألفاً و976 شهيداً و51 ألفاً و55 إصابة"، مبينةً أن عدداً من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأكدت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64 ألفاً و522 شهيداً، و163 ألفاً و96 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات، ارتفعت إلى ألفين و430 شهيداً و17 ألفاً و794 مصاباً، منذ 27 مايو الماضي، بعد استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة 85 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.