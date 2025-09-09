عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصىاقتحم مستعمرون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

يذكر أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، اقتحم أكثر من 68 ألف مستعمر المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وسط تشديد إجراءات الدخول للمسجد، ومداخل البلدة القديمة.