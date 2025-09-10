إسرائيل تشرع فـي تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة .. وعشرات الشهداء مع تواصل العدوان على القطاع

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

شرع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جريمة التهجير القسري بحق الفلسطينيين في مدينة غزة حيث دعا سكان المدينة الواقعة شمال القطاع إلى إخلائها باتجاه الجنوب، عبر محور الرشيد، مشيرا إلى أنه «سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة». وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: «إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا، أخلوا فورا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي. البقاء في المنطقة خطير جدا والابلاغ عن حواجز لحماس «. وفقا للبيان. جاء ذلك مع مواصلة إسرائيل عدوانها وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين حيث شنت قوات الاحتلال شرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء العديد جراء نيران الاحتلال في أرجاء متفرقة من القطاع منذ فجر أمس. وأفاد الدفاع المدني بوجود أكثر من 25 مفقودًا تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري في الشاطئ الشمالي.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وأصيب فلسطينيون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة. من ناحية أخرى استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مستشفى جنين باستشهاد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال في مخيم جنين، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي عند مدخل مخيم جنين ونقلته إلى المستشفى.