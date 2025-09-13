مقتل 30 عنصراً من "الشباب" بالصومال
قتل أكثر من 30 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، اليوم، خلال عملية عسكرية بمحافظة غلغدود وسط الصومال.
وأفادت مصادر محلية، بأن القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع قوات الدفاع المحلية، تمكنت من توجيه ضربات دقيقة لعناصر الحركة في مدينة عير طير بمحافظة غلغدود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا والقبض على آخرين.
وأضافت المصادر أن 6 جنود من الجيش الصومالي قتلوا وأصيب 14 آخرون إصابات طفيفة.
وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن، معارك ضد عناصر حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.
