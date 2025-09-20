كتائب القسام تتوعّد الإسرائيليين

كتائب القسام تتوعّد الإسرائيليينأكدت كتائب القسام، أن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة، مشيرة إلى أن "غزة ستكون مقبرة لجنود الجيش الإسرائيلي".

ووجهت قيادة "القسام" رسالة، اليوم، إلى قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية أكدت فيها أن "غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وأضافت الرسالة: "لقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرة لجنودكم".

وتابعت: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعداداً إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافاً مميزة لمجاهدينا وسبباً لزيادة أعداد الأسرى لدينا".

وأكدت قيادة "القسام" أنّ أسرى الاحتلال "موجودون داخل أحياء مدينة غزة"، مشيرة إلى أنّ الكتائب "لن تكون حريصة على حياتهم طالما نتنياهو قرر قتلهم".

وتابعت الكتائب متوجهة إلى العدو: "بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير (رون أراد)".

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، بهدف "السيطرة على غزة والقضاء على حركة حماس"، وفق قيادة العدو.

وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى الأراضي المحتلة، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة حماس أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.