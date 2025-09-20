نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تواجه عزلة رياضية.. دعوات لطرد منتخب الاحتلال من تصفيات أوروبا وكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت الدعوات الأوروبية والدولية لاستبعاد منتخب إسرائيل لكرة القدم من تصفيات كأس العالم 2026 والبطولات الأوروبية، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصعيد حكومة الاحتلال عسكريًا بالمنطقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك مخاوف في تل أبيب من طرح هذا الملف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الأسبوع المقبل، وسط محاولات إسرائيلية مكثفة لتفادي صدور قرار رسمي بالطرد، خاصة بعد منع رفع علمها في بعض المباريات.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد وجّه رسالة قوية خلال مباراة السوبر بين باريس سان جيرمان وتوتنهام برفع لافتة كتب عليها: "كفى قتلًا للأطفال، كفى قتلًا للمدنيين"، في إشارة مباشرة لجرائم الاحتلال في غزة.

من جانبها، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تصريحات باتكسي لوبيز، المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في البرلمان الإسباني، الذي أكد أن استمرار "الإبادة الجماعية في غزة" قد يدفع الحكومة الإسبانية والاتحاد المحلي لكرة القدم لاتخاذ خطوات تصل إلى حد الانسحاب من مونديال 2026، إذا شارك منتخب إسرائيل في البطولة.

وأضاف لوبيز: "الغالبية العظمى من المجتمع الإسباني لا يمكنها أن تتسامح مع صور قتل الأطفال وتدمير المدن وسط صمت دولي غير مبرر"، مشددًا على ضرورة استبعاد إسرائيل من جميع المنافسات الرياضية الدولية، على غرار العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد غزو أوكرانيا.