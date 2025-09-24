نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام" تنشر تحذيرًا بخصوص الرهائن الإسرائيليين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرًا مهما إلى قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية على قطاع غزة وخطرها على الأسرى الإسرائيليين.

وقالت القسام في بيان نشرته باللغتين العربية والعبرية عبر حسابها الرسمي على "تلغرام": "كما تم تحذيركم سابقا.. كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة، سيزداد الخطر على أسراكم.. تراجعوا إلى الخلف وفورا".

وحذرت القسام في أكثر من مرة، من إقدام قادة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ خطتهم التي تهدف لاحتلال مدينة غزة، مؤكدة أنه كلما زاد توسيع عملياته بمدينة غزة سيزداد الخطر على الأسرى.

وأرفقت كتائب القسام في بيانها صورة تظهر أحياء مدينة غزة.

هذا ونشرت "كتائب القسام "خلال الأيام الماضية، شريط فيديو يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير آلون أوهل، وهو يوجه رسائل حادة إلى القيادة الإسرائيلية محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره في قصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية بتلك المناطق.

وقال مراسل RT مساء الأربعاء، إن 13 فسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين أمام بوابة ملعب النجوم في منطقة السوق بمحيط النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65419 قتيلا و167160 إصابة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأربعاء.