العالم اليوم - إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن الخميس بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء البلاد.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قصفه أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثي في صنعاء.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على فندق في مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها جماعة الحوثي إن ثمانية قتلوا وأصيب 142 آخرون في الهجوم الذي ذكرت الوزارة أنه أصاب منشآت مدنية وخدمية.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الأهداف التي هاجمها سلاح الجو الإسرائيلي شملت مقر قيادة هيئة الأركان العامة للحوثيين ومجمعات أمنية ومخابراتية ومعسكرات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على إكس: "وجهنا ضربة قوية على كثير من الأهداف التابعة للمنظمة الإرهابية الحوثية في صنعاء".

ويأتي ذلك في أحدث حلقة في سلسلة من تبادل الضربات منذ أكثر من عام بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل في إطار تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل في أغسطس هجوما أسفر عن مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعددا من الوزراء، وهو أول هجوم يسفر عن مقتل مسؤولين كبار في الجماعة.