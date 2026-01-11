تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنانواصلت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءاتها على مناطق متفرقة في جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية لبنانية، اليوم، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت حفارة بقنبلة في بلدة ميس الجبل، واستهدفت مسيرة إسرائيلية أحد الأحياء شرق ميس الجبل بقنبلة صوتية، بينما أطلق موقع الجرداح الإسرائيلي الرصاص على أطراف بلدة الضهيرة بالرصاص.

واحترقت حفارة في بلدة مارون الراس إثر استهدافها من قبل الاحتلال.

واستهدف موقع "الرمثا" الإسرائيلي مزرعة "بسطره" جنوب كفرشوبا برشقات رشاشة.