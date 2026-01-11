تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
واصلت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءاتها على مناطق متفرقة في جنوبي لبنان.
وأفادت مصادر ميدانية لبنانية، اليوم، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت حفارة بقنبلة في بلدة ميس الجبل، واستهدفت مسيرة إسرائيلية أحد الأحياء شرق ميس الجبل بقنبلة صوتية، بينما أطلق موقع الجرداح الإسرائيلي الرصاص على أطراف بلدة الضهيرة بالرصاص.
واحترقت حفارة في بلدة مارون الراس إثر استهدافها من قبل الاحتلال.
واستهدف موقع "الرمثا" الإسرائيلي مزرعة "بسطره" جنوب كفرشوبا برشقات رشاشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.