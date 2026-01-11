اطّلع على بالفيديو هدف رامي ربيعة مع مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 12:33 صباحاً - عزز رامي ربيعة تقدم منتخب مصر أمام كوت ديفوار، خلال المواجهة الجارية بين المنتخبين في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

هدف رامي ربيعة أمام كوت ديفوار

وسجل ربيعة الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل عرضية متقنة من محمد صلاح، ليحول الكرة برأسه داخل شباك منتخب كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر قد افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق عمر مرموش في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد بالحارس، ليؤكد الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى.

وتشير النتيجة إلى تقدم منتخب مصر على نظيره كوت ديفوار بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.