نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلى: ضغط ترامب على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة تزايد الأيام الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة 26 سبتمبر 2025، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثّف خلال الأيام الأخيرة ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

استمرار العدوان على غزة

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على القطاع، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

ولا تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المستهدفة.

أزمة إنسانية متفاقمة

تشهد غزة حصارًا خانقًا مع فرض قيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وهو ما يفاقم الأوضاع الكارثية للسكان، الذين يواجهون نقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وخدمات طبية عاجلة.

سياق سياسي

تزايد الضغط الأمريكي يعكس قلقًا دوليًا متناميًا من استمرار الحرب، في وقت تبرز فيه دعوات متكررة من منظمات دولية وحكومات أجنبية لوقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات، والتوجه نحو مسار سياسي يضمن إنهاء معاناة المدنيين.