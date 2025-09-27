نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب باعتقال نتنياهو ووقف الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة نيويورك، فجر السبت 27 سبتمبر 2025، مظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف المحتجين، تزامنًا مع إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باعتقال نتنياهو ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

شعارات مناهضة لإسرائيل وداعمة لفلسطين



انطلقت المظاهرة من ميدان تايمز سكوير وصولًا إلى مقر الأمم المتحدة، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل"، "اعتقلوا مجرم الحرب نتنياهو"، و*"توقفوا عن تجويع غزة الآن!"*.



وردد المحتجون هتافات تتهم نتنياهو بارتكاب "إبادة جماعية"، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد ضد السياسات الإسرائيلية.

رد فعل على خطاب نتنياهو



تفاعل المتظاهرون بقوة عندما أعلن المنظمون أن عددًا من رؤساء الدول غادروا قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب نتنياهو، معتبرين ذلك رسالة سياسية واضحة.

مشاركة واسعة وتدخل الشرطة

ذكرت الشرطة أن نحو 2000 متظاهر شاركوا في المسيرة التي انطلقت نحو مقر الأمم المتحدة، وأغلقت شوارع رئيسية في وسط مانهاتن.

كما أكدت توقيف 14 شخصًا في احتجاج آخر عُرف بـ "لا نوم لنتنياهو"، قرب الفندق الذي يقيم فيه.

تصاعد موجة الاحتجاجات في أمريكا



وأصبحت المظاهرات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للحكومة الإسرائيلية مشهدًا متكررًا في الجامعات والمدن الأمريكية الكبرى، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويقول ناشطون إن هذه التحركات تعكس رفضًا متزايدًا للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.