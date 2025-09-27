نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، أنه في سياق اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه، قررت الحكومة الأمريكية تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها بنيويورك مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أبرز الوزير لانداو أن "الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار المبادرات العالمية لإدارة ترامب الرامية إلى النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، نحن سعداء بالإعلان أننا سنشجع الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب".

كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أنه تطرق خلال اجتماعه مع السيد بوريطة إلى العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا استعداد الإدارة الأمريكية العمل بالتنسيق مع المغرب من أجل "النهوض بالازدهار والسلم والاستقرار في المنطقة".