نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك المغرب يأمر بإرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية الإضافية لسكان غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المغربية بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة غزة، وذلك "تجسيدا للدعم الدائم والتضامن الملموس مع الشعب الفلسطيني الشقيق"، حسب تعبير البلاغ.

وقد أوضح البيان ذاته أن هذه المساعدات تشمل نحو 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.

في نفس الإطار، أكد بيان الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أصر على أن يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الأشقاء الفلسطينيين.

وخلص البيان إلى أن "هذه الالتفاتة الملكية تعكس انشغال العاهل المغربي بالوضع الإنساني الدقيق الذي تعيشه ساكنة غزة وانخراط جلالته الراسخ في التخفيف من معاناتها"، وفق ما جاء في نفس البلاغ.