ترامب يجدد اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي

أحمد جودة - القاهرة - جدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في برقية وجهها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى 26 لعيد العرش، التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"، وفق تعبير الرئيس الأمريكي.

وأضاف الرئيس ترامب، في البرقية ذاتها، "كما أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".

وبعدما عبر عن تهانيه باسم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، أكد الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب. ومعا، نعمل على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة (..) ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء".

وخلص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في نفس البرقية، إلى القول: " وإنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي".