نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ ترمب: الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي لأول مرة على الإطلاق وسنحققه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حدث عظيم من المنتظر حدوثه بالشرق الأوسط، عبر نشر كلمات غامضة على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، الأحد.

رسالة ترامب اليوم

وقال ترمب: “الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي لأول مرة على الإطلاق وسنحققه”،وكتب ترامب في منشوره: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط"، من دون تحديد مقصده.

وأضاف الرئيس الأميركي: "الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق".

وختم ترامب منشوره قائلا: "سنحققه! الرئيس ترامب".

منشور ترامب الغامض

ومن غير الواضح إذا كان ترامب يقصد إحداث تقدم في مساعي وقف إطلاق النار في غزة.

وكان ترامب كشف خطة لوقف حرب غزة المستمرة منذ عامين، تتضمن 21 بندا، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين لمناقشتها.