العالم اليوم - ترامب: وقف إطلاق النار في غزة سيصمد وسأزور مصر وإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر ترامب: وقف إطلاق النار في غزة سيصمد وسأزور مصر وإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 02:16 صباحاً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه واثق من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية سيصمد، مشيرا إلى أنه سيزور مصر وإسرائيل.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هناك توافق بشأن المراحل التالية في خطة غزة"، مضيفا: "أنا واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد"، جميعهم سئموا من القتال".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الكثير من القادة سيشاركون في القمة لحضور توقيع اتفاق غزة"، وتابع: "سأزور إسرائيل وسألقي كلمة أمام الكنيست، وسأزور مصر أيضًا".

كما أفاد ترامب بأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة "سيعودون" يوم الاثنين، مشيرا إلى أن "هناك ما يقرب من 28 جثة سيتم استعادتها".

ولفت إلى أن "اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة لتشمل منطقة الشرق الأوسط كلها".