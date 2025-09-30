عاجل- السيسي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي: تعزيز التعاون الثنائي ودعم مسار السلام في غزة

أحمد جودة - القاهرة - رسالة تقدير من الرئيس الكوري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير الكوري بالقاهرة.

وقد سلم المبعوث الكوري رسالة من الرئيس الكوري “لي جاي ميونج” بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعرب فيها عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لكوريا في جهود إحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية، وتطلعه للقاء السيد الرئيس قريبًا.

ترحيب الرئيس المصري وتأكيد على تطوير العلاقات

أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بالمسؤول الكوري، موجهًا التهنئة للرئيس الكوري بمناسبة انتخابه رئيسًا للبلاد في يونيو 2025، مؤكدًا تطلعه لاستقباله في القاهرة قريبًا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

كما أشاد الرئيس السيسي بما شهدته العلاقات المصرية الكورية من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، بما رسخ مكانة كوريا الجنوبية كشريك اقتصادي فاعل لمصر.

استثمارات كورية وفرص اقتصادية واعدة

أكد السيد الرئيس على أهمية الاستثمارات الكورية في السوق المصرية، مشددًا على حرص الدولة على توطيد الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاقها، عبر تشجيع المزيد من الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الواعدة في مصر.

وأشار سيادته إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب الاستقرار الداخلي واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية، وهو ما يجعلها منصة جاذبة للاستثمار الكوري.

دعم مسار حل الدولتين في غزة

على الصعيد الإقليمي، جدد السيد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة دعمًا لمسار حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.