عاجل- السيسي يستقبل الأمير رحيم آغا خان: شراكة تنموية ممتدة ودعم لمشروعات الحفاظ على التراث الإسلامي

السيسي يستقبل الأمير رحيم آغا خان: شراكة تنموية ممتدة ودعم لمشروعات الحفاظ على التراث الإسلامي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، صاحب السمو الأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد لويس مونريل المدير العام لصندوق أغا خان للثقافة.

وقد استهل السيد الرئيس اللقاء بتهنئة الأمير رحيم آغا خان على توليه منصبه مطلع العام الجاري، مشيدًا بإسهامات والده الراحل الأمير كريم آغا خان في قيادة أنشطة الشبكة وتعزيز التنمية عالميًا، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلًا عن جهود الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي.

شراكة ممتدة وجهود في التنمية المستدامة

أعرب السيد الرئيس عن تقديره للدور التاريخي لشبكة الآغا خان للتنمية في مصر، مؤكدًا مساهماتها المستمرة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات.

كما أشاد بمشروعات الشبكة في الحفاظ على الإرث الإسلامي التاريخي داخل مصر، بما يعكس شراكة تنموية ممتدة منذ عقود.

رؤية مصر 2030 وبرامج الاستثمار في الإنسان

سلط السيد الرئيس الضوء على أبرز المبادرات الوطنية في إطار رؤية مصر 2030، ومن بينها "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة"، و"بداية للتنمية البشرية"، والتي تهدف إلى بناء الإنسان، وتنمية المهارات، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

كما تناول اللقاء جهود تطوير الأحياء التاريخية المصرية وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع قيمتها الأثرية، مع بحث آفاق التعاون مع شبكة الآغا خان في هذا المجال.

تقدير متبادل وتعزيز آفاق التعاون

أعرب الأمير رحيم آغا خان عن اعتزازه بأول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكدًا تقديره لدور الرئيس السيسي ولمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأشار إلى حرص شبكة الآغا خان على مواصلة تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، وتوسيع نطاق أنشطتها في مجالات التعليم والزراعة والتكيف مع تغير المناخ، خاصة في صعيد مصر. كما أشاد بما حققته مصر من تقدم ملموس في برامج التنمية البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو أساس الرخاء والنمو المستدام.