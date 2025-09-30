نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص في هجوم قرب حاجز الأنفاق ما بين بيت لحم والقدس قرب مستوطنة غوش عتصيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة 3 أشخاص في هجوم قرب حاجز الأنفاق ما بين بيت لحم والقدس قرب مستوطنة غوش عتصيون.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".