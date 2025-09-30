عاجل- أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه المبعوث الكوري: تعزيز التعاون الثنائي ودعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أحمد جودة - القاهرة - رسالة من الرئيس الكوري

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه المبعوث الكوري: تعزيز التعاون الثنائي ودعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

رسالة من الرئيس الكوري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير الكوري بالقاهرة.

وسلّم المبعوث الكوري رسالة من الرئيس الكوري "لي جاي ميونج" بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعرب فيها عن تقدير كوريا لموقف مصر الداعم لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتطلعه للقاء الرئيس السيسي قريبًا.

تهنئة متبادلة وتطلّع للزيارة

أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالمسؤول الكوري، وطلب نقل تهنئته إلى الرئيس الكوري بمناسبة انتخابه رئيسًا للبلاد في يونيو 2025، مؤكدًا تطلعه لاستقبال سيادته في القاهرة قريبًا، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

مصر وكوريا.. شراكة اقتصادية متنامية

ثمّن الرئيس ما شهدته العلاقات المصرية الكورية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، رسّخ مكانة كوريا الجنوبية كشريك اقتصادي فاعل لمصر. كما أشاد بالتجربة الكورية التي انعكست في التقدم الكبير الذي تشهده سيول، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على مواصلة توطيد الشراكة الاقتصادية عبر:

جذب المزيد من الاستثمارات الكورية.

تشجيع الشركات على استكشاف الفرص الواعدة بالسوق المصرية.

الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية.

موقف مصر من غزة ودعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، لما لذلك من أثر بالغ في دعم مسار حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.