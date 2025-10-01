أبرزها التعديات على حرم الطريق ومخالفات البناء.. محافظ الجيزة يتابع مشكلات المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 02:28 مساءً -

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، العمرانية، الوراق، الدقي، ومركزي العياط والبدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن إجمالي عدد الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية بالأحياء والمراكز بلغ ٦٥ شكوى وطلبًا متنوعًا، تم التعامل الفوري مع عدد كبير منها، وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي، وتُعد من أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وجاءت أبرز الشكاوى والطلبات المتعلقة باستخراج نماذج التصالح، وإزالة منشآت مخالفة، والتعديات على الطريق العام، ورفع المخلفات، واستخراج شهادات الصلاحية، إضافة إلى التضرر من عدم تنفيذ قرارات إزالة.

وكلف المحافظ بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.