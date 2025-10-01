العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: من يبقى في مدينة غزة سيصنف إرهابيا

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: من يبقى في مدينة غزة سيصنف إرهابيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 02:20 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن أي شخص سيبقى داخل مدينة غزة شمالي القطاع "سيصنف من جانب الجيش إرهابيا أو مؤيدا للإرهاب".

وقال كاتس إن القوات الإسرائيلية "تقترب من تطويق مدينة غزة بالكامل".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على الجزء الغربي من ممر نتساريم، جنوبي مدينة غزة، حتى الساحل، مما يعني "تقسيم غزة بين شمالها وجنوبها".

وأضاف كاتس: "سيشدد هذا الحصار حول مدينة غزة، وسيُجبر كل من يغادرها جنوبا على المرور عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش إغلاق طريق الرشيد الساحلي في غزة أمام الحركة شمالا إلى مدينة غزة ابتداء من الظهر.

واستطرد كاتس: "هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للتوجه جنوبا وترك إرهابيي حماس معزولين في مدينة غزة، في مواجهة نشاط الجيش الإسرائيلي المستمر بكامل قوته".

واعتبر أن "من سيبقون في مدينة غزة سيكونون إرهابيين وداعمين للإرهاب".

وتابع: "يستعد الجيش الإسرائيلي لجميع الاحتمالات، وهو عازم على مواصلة عملياته حتى عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس، تمهيدا لإنهاء الحرب".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل رد حماس على المقترح الأميركي بشأن غزة، الذي قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.