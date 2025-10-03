أخبار عالمية

وزير الخارجية يلتقي مندوبة هايتي الدائمة لدى اليونسكو

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، خلال زيارته إلى باريس، بمندوبة هايتي الدائمة لدى اليونسكو يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025. 

 وخلال اللقاء، ثمَّن الوزير عبد العاطي مساندة هايتي للمرشح العربي والأفريقي د. خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو المقررة في 6 أكتوبر.

وأكد أن هذا الدعم يعكس العلاقات الودية والتفاهم القائم بين مصر ودول الكاريبي، ويبرهن على ما يحظى به المرشح المصري من تقدير واسع وثقة كبيرة على الساحة الدولية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

