نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مندوبة هايتي الدائمة لدى اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، خلال زيارته إلى باريس، بمندوبة هايتي الدائمة لدى اليونسكو يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وخلال اللقاء، ثمَّن الوزير عبد العاطي مساندة هايتي للمرشح العربي والأفريقي د. خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو المقررة في 6 أكتوبر.

وأكد أن هذا الدعم يعكس العلاقات الودية والتفاهم القائم بين مصر ودول الكاريبي، ويبرهن على ما يحظى به المرشح المصري من تقدير واسع وثقة كبيرة على الساحة الدولية.