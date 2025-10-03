نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ عام 1934 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت نسبة الرسوم الجمركية الفعلية على الواردات في الولايات المتحدة هذا العام إلى أعلى مستوى منذ عام 1934، حيث بلغت 17.7%، وفقا لتقرير صادر عن شركة "أويلر" التحليلية.

وكتب المحللون: "في عام 2025، وصلت نسبة الرسوم الجمركية الفعلية للولايات المتحدة إلى 17.7%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934"، مضيفين أن المؤشر ارتفع بمقدار 15.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لتقديراتهم، ستضيف الرسوم الجمركية نقطة مئوية واحدة إلى التضخم في عام 2025، و0.62 نقطة مئوية في عام 2026. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. ويهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق معدل تضخم عند مستوى 2%.

بعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشديد السياسة التجارية، ففرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفع الرسوم على الصين، ثم أعلن عن فرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وبلغت هذه الإجراءات ذروتها بالإعلان في 2 أبريل عن فرض رسوم أساسية على الواردات بنسبة 10% ورسوم "متبادلة" مرتفعة على دول معينة. ومع ذلك، تم تعليق زيادة الرسوم بعد أسبوع واحد فقط، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الشركاء التجاريين.