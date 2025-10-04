نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تعلن استعدادها لبدء محادثات شاملة لإنهاء القضايا المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس اليوم السبت استعدادها لبدء محادثات شاملة لإنهاء جميع القضايا العالقة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة فرانس برس.

ويأتي إعلان الحركة عقب ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد موافقة حماس على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياءً وجثامين، وهو القرار الذي شكّل صدمة كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللداخل الإسرائيلي.

وكانت حماس قد أعلنت مساء الجمعة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين، إلى جانب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، في إطار مقترح شامل تضمنته خطة ترامب الهادفة لإنهاء الحرب.

كما أعربت الحركة عن تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية، وخاصة جهود الرئيس الأمريكي، الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية فورًا، مؤكدة رفضها احتلال القطاع أو تهجير الفلسطينيين منه.

ويترقب المجتمع الدولي تطورات الموقف خلال الساعات المقبلة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يعيد الهدوء إلى غزة ويفتح الباب أمام تسوية سياسية دائمة في المنطقة.