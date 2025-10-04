نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تستضيف وفودًا دولية بينهم ويتكوف وديرمر لبحث تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت القناة 12 العبرية أن جمهورية مصر العربية ستستضيف خلال الساعات المقبلة وفودًا رفيعة المستوى، من بينها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف، وربما جارد كوشنر، وذلك لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأعربت مصر عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس ردًا على خطة ترامب، معتبرة أنه يعكس حرص الحركة والفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أرواح المدنيين، والرغبة الصادقة في إنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، والمضي نحو تحقيق تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكدت مصر دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي ترامب لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدةً بالتزامه بإنهاء الحرب في غزة ورفضه ضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلًا عن طرحه خطة لإعادة إعمار القطاع وعودة من يرغب من الفلسطينيين إلى وطنهم.

وأعربت القاهرة عن أملها في أن ترتقي جميع الأطراف إلى مستوى المسؤولية بتنفيذ خطة ترامب على الأرض، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، تمهيدًا لمرحلة جديدة من السلام والتفاوض نحو حل الدولتين الذي يمثل أساس الإجماع الدولي.

كما أكدت مصر عزمها على مواصلة جهودها المكثفة بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة بما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.