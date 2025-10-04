نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح كامـل.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين عبر تطبيق بنكك Bankak" 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني، يأتي ذلك تزامنا مع طرح البنك السوداني لعدد من الخدمات الإلكترونية مؤخرا وأبرزها إمكانية إنشاء حساب إلكتروني في أي وقت ومكان دون عناء الذهاب أو التوجه لأي من فروع البنك على مستوى الدولة، حيث أنه يمكن القيام بخدمة دفع الفواتير وتحويل الاموال محليا ودوليا دون دفع أي رسوم أو اشتراك.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن للعملاء اتباع بعض من الخطوات ليتم فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني وذلك للاستفادة من كافة المعاملات المصرفية المالية وذلك عبر اتباع النقاط الآتية:

في البداية يتم تنزيل التطبيق الرسمي على الهاتف.

ثم يتم النقر على زر إنشاء حساب جديد.

اختيار اللغة التي تناسبك سواء عربي أو إنحليزي.

كذلك تحديد نوع الحساب المستخدم.

أيضا كتابة الاسم والرقم الوطني والهاتف.

كما يجب التأكد من صحة المعلومات المرفقة.

الموافقة على الضوابط المتاحة أمامك.

من ثم يتم رفع الاوراق اللازمة وتكون سارية.

بعد ذلك يتم النقر على زر إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 وجاءت أهمها كما يلي: