عاجل- طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة

أحمد جودة - القاهرة - سقوط شهداء واستمرار التصعيد رغم مباحثات الهدنة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، في استمرار واضح للتصعيد العسكري رغم التحركات الدولية الرامية إلى تنفيذ خطة وقف الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت خمس غارات مركزة على مواقع مختلفة في مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات مسيرة مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات واستشهاد عدد من المدنيين.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، أن فرق الطوارئ والدفاع المدني انتشلت جثامين خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل استُهدف ليل الجمعة في الجهة الغربية من مدينة غزة، وسط استمرار محاولات البحث عن مفقودين.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من مدينة نابلس بعد اقتحام منازلهم في مناطق متفرقة من المدينة ومخيم العين وقرية كفر قليل. كما شهدت مدينة الخليل اعتداءات من قبل المستوطنين في مستعمرة “سوسيا”، حيث أضرموا النيران في مركبة أحد المواطنين ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقتٍ تشهد فيه القاهرة تحركات دبلوماسية مكثفة بمشاركة وفود فلسطينية وأمريكية وإسرائيلية، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين.