العالم اليوم - كاتس: نتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب قريبا

انتم الان تتابعون خبر كاتس: نتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب قريبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 01:25 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه من المتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف كاتس: "قد نسمع قريبا عن عودة جميع رهائنا أحياء وأمواتا، إلى ديارهم، وفقًا لمبادرة الرئيس الأميركي، والتي سيتم في نهايتها نزع سلاح حماس، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة لسيطرته لحماية المجتمعات المحلية والتصدي لأي تهديد. سبب التراجع المحتمل في موقف حماس هو شدة الضغط الذي تمارسه إسرائيل على مدينة غزة".

وتابع: "أدى قرار احتلال غزة، وانهيار المباني الشاهقة، وكثافة مناورة الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، بقيادة جنودنا إلى إجلاء ما يقرب من 900 ألف من سكان غزة إلى الجنوب، وأوجدت الأساس للمبادرة الحاسمة للرئيس الأميركي ترامب، الذي شكّل تحالفًا واسعًا لدعم خطته المتوافقة مع أهداف الحرب الإسرائيلية".

وأكمل: "نتوقع الآن تنفيذ المرحلة الأولى قريبا والإفراج الفوري عن جميع الرهائن. الجيش الإسرائيلي متمركز في قلب مدينة غزة، وهو مستعد لأي طارئ".

وأكد كاتس: "إذا رفضت حماس إطلاق سراح الرهائن، فسيصعّد جيش الإسرائيلي إطلاق النار حتى هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن".