الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس التونسي للتهنئة بانتصارات أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التونسي قد أعرب خلال الاتصال عن تهنئته للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقد ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر يجسد أهمية وحدة القرار العربي، ويعكس قيم العمل المخلص والتخطيط الدقيق في تحقيق النصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة في سبتمبر 2025. كما اتفق الرئيسان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يواكب عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التشاور السياسي بين البلدين.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار، وبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، واستثمار الزخم الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين. وشدد السيد الرئيس على أن الهدف الأساسي هو العودة السريعة إلى مسار سياسي سلمي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية. من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيّد عن تقديره الكبير لجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير سكان غزة.