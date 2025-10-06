خالد العنانى: أشكر مصر.. وسأتعاون مع كل البلدان دون أجندات جغرافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - قال الدكتور خالد العنانى، بعد فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية، أعبر عن شكرى لبلدى مصر التى أوكلتنى بهذه المهمة، وأشكر الجامعة العربية التى دعمتنى والقارة الأفريقية والاتحاد الأفريقى الذى تبنى ترشيحى 3 مرات والتى أعطتنى ثقتها.

أضاف خالد العنانى خلال كلمة له بعد الفوو بالمنصب من باريس على إكسترا نيوز:" فوزى بهذا المنصب ثقة وهدية، وسوف أتعاون مع كل البلدان وأعمل مع الجميع دون أجندات جغرافية، حتى التى لم تصوت لى دون تمييز".

وعقدت جلسة انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، على مدى الساعات الماضية، وتنافس الدكتور خالد العناني، المرشح المصري والعربي، خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، مع نظيره الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة شديدة الحساسية عالميًا، ليحسم الأمر فيما بعد للدكتور خالد العنانى يكون أول مصرى وعربى يزفر بهذا المنصب.