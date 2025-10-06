الرئيس السيسي يهنئ خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على ٥٥ من أصل ٥٧ صوتًا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي والى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل، منذ قليل، إن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفاني.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر والحضارات الإنسانية العريقة.