وزير الأوقاف يهنئ الدكتور خالد العنانى بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالتهنئة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ممثلًا عن مصر والعرب وأفريقيا، في نصر جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويجسد ثقة العالم في كفاءة أبنائها وقدرتهم على الاضطلاع بالمسؤوليات الأممية في مجالات الثقافة والحضارة وحفظ التراث الإنساني.

وأشار إلى أن تولي الدكتور خالد العناني هذا المنصب الدولي الرفيع يمثل امتدادًا للدور الريادي لمصر في دعم الحوار الثقافي بين الشعوب، وصون الهوية الحضارية والإنسانية.

وختامًا، دعا وزير الأوقاف اللهَ تعالى أن يوفق الدكتور خالد العناني في أداء مهمته الجديدة، وأن يديم على مصرنا العزيزة التقدم والرفعة والمكانة السامية بين الأمم.