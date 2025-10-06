خالد العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو كأول مصرى وعربى يحسم المنصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - فاز الدكتور خالد العنانى، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وعقدت جلسة انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، على مدى الساعات الماضية، وتنافس الدكتور خالد العناني، المرشح المصري والعربي، خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، مع نظيره الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة شديدة الحساسية عالميًا، ليحسم الأمر فيما بعد للدكتور خالد العنانى يكون أول مصرى وعربى يزفر بهذا المنصب.

وفاز "العنانى"، بالمقعد خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، وننشر في السطور التالية أبرز المحطات في مسيرة الدكتور خالد العناني، الحافلة بالعديد من الانجازات في الملف السياحي والأثري..

الدكتور خالد العناني هو:

• وزير السياحة والآثار (22 ديسمبر 2019 - 13 أغسطس 2022)؛ وزير الآثار (23 مارس 2016 - 21 ديسمبر 2019)؛ أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966.

• أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - ج حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993).

• حصل على وسام فارس جوقة الشرف - فرنسا (2025)؛ وسام الشمس المشرقة - اليابان (2021)؛ وسام الاستحقاق - بولندا (2020)؛ وسام فارس في الفنون والآداب - فرنسا (2015).

• راع لصندوق التراث العالمي الأفريقي (2025)؛ سفير السياحة الثقافية لدى منظمة السياحة العالمية (2024)؛ دكتوراه فخرية، ج پول ڤاليرى مونپلييه 3 - فرنسا (2024)؛ عضو فخري بالجمعية الفرنسية للمصريات - فرنسا (2016)؛ عضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين - ألمانيا (2015).

• سفير منظمة الأمم المتحدة للسياحة - للسياحة الثقافية (2024).

• المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016)؛ وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016).

• وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب - ج حلوان (2012-2013)؛ رئيس قسم الإرشاد السياحي (2011-2012).

• أستاذ زائر - ج پول ڤاليرى مونپلييه 3 (ثمان مرات خلال 2006-2013 و 2023).

• خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك - المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).

• حاصل على دكتوراه في علوم المصريات - ج پول ڤاليرى مونپلييه 3 (2001).

• حاصل على بكالوريوس الإرشاد السياحي (لغة أولى فرنسي) - كلية السياحة والفنادق - ج حلوان (1992).