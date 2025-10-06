السفير التركي يهنئ مصر بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - هنأ السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، مصر على فوز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في الانتخابات التي جرت اليوم الإثنين.

وكتب السفير على مواقع التواصل الاجتماعي: "ألف مبروك لفوز مصر الكبير، الدكتور خالد العناني، المدير العام القادم لليونسكو".

من هو خالد العناني؟

خالد أحمد العناني علي عز، من مواليد 1971، شخصية بارزة عُرفت بالتزامها وخبرتها الواسعة في مجالات الإدارة العامة، التعليم، البحث العلمي، الثقافة، السياحة، والعلاقات الدولية.

شغل منصب وزير السياحة والآثار المصري، ويعمل حاليًا أستاذًا لعلم المصريات بجامعة حلوان، حيث استمر لأكثر من ثلاثين عامًا في التدريس والبحث العلمي.

ركزت جهوده الأكاديمية على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، الآثار، والكتابات المصرية القديمة، وامتدت مساهماته إلى مؤسسات دولية مرموقة، مستفيدًا منها آلاف الطلاب والباحثين المصريين والأجانب.