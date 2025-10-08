نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات إنهاء حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وصلا صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في المفاوضات الجارية حول إنهاء الحرب في غزة.

مشاورات مكثفة لوقف الحرب وإطلاق الرهائن

وأوضح التقرير أن الوفد الأمريكي سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى تضم وسطاء إقليميين وممثلين عن الأطراف المعنية بالأزمة، حيث تتركز المباحثات على التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.

اجتماع ترامب قبل مغادرة الوفد إلى مصر

وأشار الموقع إلى أن زيارة كوشنر وويتكوف جاءت عقب اجتماع عقده ترامب في واشنطن مساء الثلاثاء مع فريق الأمن القومي الأمريكي، لمناقشة تقدّم المفاوضات بشأن اتفاق غزة قبل توجه مبعوثيه إلى مصر.

ضغوط أمريكية لتسريع الاتفاق

وذكر التقرير أن إدارة ترامب تمارس ضغوطًا مكثفة على كل من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود أمريكية لإحلال الاستقرار في المنطقة وإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.