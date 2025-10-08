نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: الاقتصاد المصري يتحسن ومؤشراتنا تسير نحو الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تتجه نحو الأفضل يومًا بعد يوم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، إن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس: "موقفنا الاقتصادي يتحسن، ومؤشراتنا هتبقى أفضل من كده بإذن الله، إحنا ماشيين بشكل كويس أوي، وكل يوم بفضل الله هيبقى أفضل من الأيام اللي قبله".

وشدد الرئيس على أن التحسن الحالي هو ثمرة لجهود الدولة والمواطنين معًا، مؤكدًا أن الإصرار والعمل الجاد هما السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وللأجيال القادمة.