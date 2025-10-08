نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يدعو ترامب لحضور مراسم توقيع اتفاق غزة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحضور مراسم توقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، حال التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق بين الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، حيث أكد الرئيس على أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم جهود السلام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة تضع دائمًا مصلحة الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، وتسعى للوصول إلى حل شامل وعادل يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.

تأتي دعوة الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي في إطار التنسيق المصري الأمريكي المتواصل بشأن الأوضاع في غزة، ومساعي التهدئة التي تقودها القاهرة منذ اندلاع الحرب، بهدف الوصول إلى اتفاق يضع حدًا نهائيًا للتصعيد ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار.