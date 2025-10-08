العالم اليوم - رسميا.. الأهلي المصري يعلن اسم مدربه الجديد

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. الأهلي المصري يعلن اسم مدربه الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لعامين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال النادي على منصة "إكس": "تعلن إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي ياس سوروب لمدة عامين ونصف".

وأضاف: "قام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة".

وكانت آخر التجارب التدريبية للمدرب الدنماركي (55 عاما) مع نادي أوغسبورغ الألماني وقاد الفريق من أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025. كما سبق له التدريب في بلاده والعمل في بلجيكا.

واستغنى الأهلي في 31 أغسطس الماضي عن خدمات ريبيرو عقب الخسارة أمام غريمه بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تعاقد مع ريبيرو (49 عاما) في نهاية مايو الماضي في عقد يمتد لعامين وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة في منتصف يونيو. لكن ريبيرو، المدرب السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، لم يترك أي بصمة تذكر على أداء الفريق في البطولة إذ تعادل في مباراتين وخسر أمام بالميراس ليخرج من الدور الأول للبطولة بنظامها الجديد. كما كانت نتائج المدرب الإسباني مع الأهلي مخيبة في الدوري ما أثار حفيظة الجماهير التي طالبت برحيله.